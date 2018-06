Die Büropause!

Wir kommen zu Ihnen ins Büro und versorgen Sie mit den besten Produkten zur WM 2018 und für den Sommer!

Mit dabei sind:

UNCLE BEN'S verwöhnt Sie mit 3 leckeren Sorten Express Reisgerichte!

SILBERPFEIL der Premium Energy Drink für herausfordernde Situationen

7DAYS verwöhnt Sie mit 2 leckeren Produkten: BakeRolls und Croissants

JUVINA Mineralwasser stillt Ihnen den Durst mit bestem Mineralwasser aus dem Burgenland!

Wir rufen alle Büros in Wien dazu auf, bei der großen Büropause mitzumachen und sich anzumelden!

Und so geht’s:

Melden Sie Ihr Büro unter bueropause@radio-oe24.at (mit Name, Telefonnummer und Adresse) an und mit etwas Glück kommen wir auch in Ihr Büro!