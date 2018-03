Eine Taxi-Fahrt

Osterhasen:

Damit die kleinen und großen Osterhasen rasch von Fest zu Fest kommen, verlost Radio Ö24 in Kooperation mit mytaxi 250 mytaxi-Gutscheine im Wert von je 15 Euro. Ganz nach dem Motto: Wer zuerst kommt, malt zuerst! Also gleich Radio Ö24 aufdrehen und mytaxi Gutscheine gewinnen. Fröhliche Ostern!

Was Sie dazu tun müssen:

Einfach uns eine E-Mail an: mytaxi@radio-oe24.at schreiben und schon bekommen die ersten 250 HörerInnen einen Gutscheincode von uns zugesendet und fahren zu den Wiener-Ostermärkten auf „unsere“ Kosten!

Informationen zur Gutschein-Einlösung unter www.mytaxi.com/osterhase2018

Jetzt die mytaxi-App kostenlos im App- oder Playstore downloaden!

Wiener Ostermärkte sind in! Etwas Besonderes ist der Schönbrunner Ostermarkt, wo nicht nur Kids die Lauscher aufstellen. Auch Jazz-Fans lieben diesen Markt. Osterhasen haben in Wien dieser Tage wirklich alle Pfoten voll zu tun: vom Altwiener Ostermarkt auf der Freyung und am Hof, über den Spittelberg, Floridsdorf und Kalvarienberg bis zum Schloss Neugebäude wird gefeiert, was das Zeug hält. Ostermärkte liegen eben voll im Trend!

Im Trend liegt auch mytaxi! Die innovative Taxi-App will einen echten Beitrag zur urbanen Mobilität in Städten leisten. War früher der eigene PKW das begehrteste Fortbewegungsmittel, so werden Großstädter immer multimobiler – und sind je nach Bedarf per Pedes, mit dem Fahrrad, mit den Öffis, mit dem Leihauto oder eben mit dem Taxi unterwegs.

Sarah Lamboj, GF von mytaxi Österreich: „Taxifahren gehört heute zum neuen Lifestyle dazu! Mit unserer Osteraktion möchten wir Menschen einladen, den neuen Mobilitätstrend auszukosten und Taxifahren entspannt zu genießen.“ Apropos: mytaxi ist weltweit Vorreiter im Taxi-Business. Die welterste Taxi-App setzt auf Fairness und Sicherheit!

Mehr Infos unter: