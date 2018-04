Für Ihre Mutti nur das Beste!

Gewinnen Sie für Ihre Mama zum Muttertag ein Kursana Genuss-Package „Meine Reise ins Ich“ in der Kursana Seniorenresidenz Wien-Tivoli:

Teilnahme am Fotoprojekt „Meine Reise ins Ich“ am 24. Mai 2018, das mit Profi-Fotograf und Profi-Visagistin für die Bewohner der Residenz veranstaltet wird

Gültig für eine Person „65 plus“ inkl. Begleitung

Professionelles Make-up von Stylecoach Martina Forthuber www.martinaforthuber.com

Ein Porträtfoto von sich selbst (Digitalversion) vom Profi-Fotografen Christian Hofer www.fotobyhofer.at

Erinnerungsfotos auch mit Foto-Box und Polaroid-Kamera

Reichhaltiges „Gesund genießen“-Mittagsbuffet

Kennenlernen der Residenz

Ein Wellnesskörbchen mit Duschbad, Erkältungsbad, Seife, Hautpflegecreme, Gymnastikband und flauschigem Duschtuch

Ein Massagegutschein, einzulösen in der Physiotherapiepraxis Physiomed (direkt in der Residenz) nach gesonderter Terminvereinbarung

Das Angebot gilt für eine Person 65+ inkl. Begleitung am Donnerstag, 24. Mai 2018 von 10 bis 15.30 Uhr in der Kursana Residenz Wien-Tivoli, Hohenbergstraße 58, 1120 Wien (individuelle Anreise). Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden.

Die Bewohner der Seniorenresidenz Kursana lieben Ausflüge und Reisen – für heuer hat sich die Residenz eine ganz besondere „Reise“ einfallen lassen: Unter dem Motto „Bleib‘ am Leben dran – meine Reise ins Ich“ setzen sich die Bewohner das ganze Jahr über bei verschiedenen Aktivitäten kreativ mit dem Alter auseinander. Dabei thematisieren sie das Älterwerden und damit einhergehende Beeinträchtigungen offen, humorvoll und selbstbewusst. Diese „Reise“ soll zeigen, dass im Alter noch viele Aktivitäten möglich sind und in allen Menschen – egal welchen Alters - wertvolle Potentiale schlummern.

Den Anfang macht das Fotoprojekt „Meine Reise ins Ich“, bei dem ein Profi-Fotograf die Bewohner für Porträtfotos vor seine Kameralinse bittet – mit Accessoires, fröhlich, nachdenklich, lustig – alles ist erlaubt. Letztendlich wirkt sich diese „Reise“ zu den eigenen Potentialen und zum eigenen „ICH“ auch positiv auf das Wohlbefinden aus – es weckt die Lebensfreude und stärkt das Vertrauen in sich selbst.

Über dieses Projekt hinaus unterstützt die Kursana Residenz Wien-Tivoli ihre Bewohner laufend dabei, gesund und aktiv zu bleiben - sei es durch Gymnastik, Massagen oder Spaziergänge im hauseigenen, großen Garten oder im nebenan gelegenen Schlosspark Schönbrunn. Kursana bietet individuelle Wohn- und Pflegewohnformen mit Hotelcharakter für SeniorInnen an wie Aktives Wohnen, Urlaubswohnen, Betreutes Wohnen sowie Stationäre Pflege oder Kurzzeitpflege.