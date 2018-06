Geburtstagskinder aufgepasst!

Täglich werden alle Geburtstagskinder aufgerufen, sich unter geburtstag@radio-oe24.at anzumelden, mit Ihrem Namen, Geburtstagsdatum und Telefonnummer, um an der großen Geburtstagsaktion teilzunehmen.

Mit ein bisschen Glück, werden Sie in der Geburtstags-Woche vom 25.06. – 29.06.2018 von unserem Moderator angerufen, dürfen sich IHREN Song wünschen UND erhalten ein cooles Geburtstags-Paket oben drauf!

Gewinnen Sie mit dem CASINO WIEN (auf der Kärntner Straße) und dem Europa-Park in Rust (in Deutschland) alles, was Sie für eine perfekte Geburtstagsfeier voller Glücksmomente brauchen:

Casino Wien: Geburtstag & Casino für 6 Personen inkl.

Welcome der Geburtstagsgruppe durch unseren charmanten Host

Begrüßungsjetons im Wert von 30,- Euro für das Geburtstagskind

Eine Flasche Frizzante und eine Geburtstagstorte

Hausführung mit interessanten Facts

Eine unterhaltsame Spielerklärung* mit Ihrem persönlichen Croupier

Ein spannendes Showturnier*

Ein Erinnerungsfoto an diesen besonderen Abend mit unserer Fotobox

Europa-Park in Rust: Freikarten in den schönsten Park Europas!

Mit freundlicher Unterstützung von: