Das sind die Top10-Weihnachtssongs

RadioÖ24 ließ abstimmen – und Österreich hat gewählt. Das sind die zehn beliebtesten Weihnachtssongs aller Zeiten!

Auf Platz 1 landete der ewige Ohrwurm „Last Christmas“ des am Weihnachtsabend des vergangenen Jahres verstorbenen George Michael.

Hier die Top10 in umgekehrter Reihenfolge:

10) JONA LEWI – STOP THE CAVALARY

9) BING CROSBY & DAVID BOWIE – LITTLE DRUMMER BOY

8) BON JOVI – I WISH EVERYDAY COULD BE LIKE CHRISTMAS

7) CHRIS REA – DRIVING HOME FOR CHRISTMAS

6) BON JOVI – PLEASE COME HOME FOR CHRISTMAS

5) JOSE FELICIANO – FELIZ NAVIDAD

4) BAND AID – DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS

3) MARIAH CAREY – ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU

2) MELANIE THORNTON – WONDERFUL DREAM

1) WHAM! – LAST CHRISTMAS