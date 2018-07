Ab Montag 5:00 haben Sie die Chance sich die letzten Tickets für das Konzert des Jahres von Helene Fischer im Wiener Ernst Happel-Stadion zu sichern.

Einfach anmelden und mit etwas Glück werden Sie am Montag oder auch am Dienstag in der Radio Ö24 Morgenshow angerufen und bekommen 1x2 Tickets.