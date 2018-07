Radio Ö24 Jackpot-Wort geknackt

Fünf Wochen lang wurde das Radio Ö24 Jackpot Wort gesucht, jetzt hat Radio Ö24-Hörerin Christine Pilch das Rätsel um die Aussage von Edi Finger Jr. gelöst. "Ich habe in meinem Job, in meiner Karriere schon über sehr viel gesprochen außer über meinen ...?"

Angefangen hat es mit dem Betrag von 1000€ und mit jedem falschen Tipp, in jeder Stunde, ist der Betrag wieder um 50€ angestiegen. Am 02.Juli. 2018 war das Radio Ö24-Jackpot-Wort auf 18.300 € angestiegen. Um 08.45 in der Radio Ö24 Morning Show, hat Christine Pilch bei den Moderatoren Angela Alexa und Thomas Kloiber angerufen. Sie hat es in die Leitung geschafft und das Wort aufgelöst. Es lautete "Trainingseinsatz". Damit gehen die 18.300 € an die lebensfrohe Pensionistin.

„Ich habe an und für sich nicht so einen großen Bezug zu Geld gehabt. Hab ich keines bin ich glücklich, hab ich eines bin ich auch glücklich. Ich muss das erst einmal verarbeiten, denn das sind fast ¾ Jahr meiner Pension", freut sich Christine Pilch. "Ich habe überhaupt noch nie etwas gewonnen. Beim Ski-Laufen hab ich einmal einen ersten Preis gemacht aber das war auch alles!"

Pläne mit ihrem Gewinn hat die Pensionistin noch nicht: "Das Geld kommt jetzt erstmal aufs Konto!"