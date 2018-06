SchlüsselEva - der Schlüsseldienst in Wien für die smarte Frau.

Zu den fiesesten Situationen im Leben einer Frau zählt wohl das Vergessen des Haustürschlüssels. Das lange Warten auf den Schlüsseldienst oder auf den Aufsperrdienst in Wien wird schnell unangenehm - oder sogar gefährlich. Und das Öffnen der Tür wird häufig zu einer gemeinen Kostenfalle. Damit ist jetzt Schluss!

SchlüsselEva – der Aufsperrdienst für die clevere Wienerin

Wer kennt das nicht? Schnell noch die Handtasche nehmen und dann nichts wie aus dem Haus! Später stellt die aktive Frau dann fest, dass sie an alles gedacht hat - außer an den Haustürschlüssel. Der ist in der Wohnung - und sie vor der verschlossenen Tür. jetzt googelt sie hektisch nach irgendeinem Anbieter, der ihr die Tür öffnet - schnell!



Diese Situation kennt der Schlüsseldienst von SchlüsselEva sehr genau. Hier bietet das Unternehmen der modernen, aktiven Wienerin genau den richtigen Service. Wir sind in der Nachbarschaft. In Wien und Umgebung brauchen wir meist nur 15 bis 20 Minuten, um vor Ort zu sein. Dies erhöht das Sicherheitsgefühl für die Frau.

Faire Kostenauskunft und günstige Preise

Als lokaler Schlüsseldienst Anbieter in Wien stehen wir nicht nur für die schnelle Hilfe, sondern auch für günstige Preise. Vollkommen zu Recht stellt die kluge Wienerin hohe Ansprüche an ihren Dienstleister. Deshalb haben wir unsere Homepage so gestaltet, dass eine Kostenauskunft mit nur einem Klick abrufbar ist. Bei SchlüsselEva gibt es keine verdeckten Kosten. Dazu kommt auch, dass die An- und Abfahrt immer im Preis inkludiert sind. Natürlich gibt es eine seriöse und kompetente Dienstleistung nicht gratis, das ist der smarten Wienerin schon klar. Und sie kann einschätzen, ob eine Türöffnung komplizierter ist und deshalb auch etwas mehr kostet. Die aktive und clevere Frau entscheidet jedoch von Anfang an selbst, wem sie vertrauen möchte.

Hier bietet der Schlüsseldienst für die aktive Frau jederzeit eine freundliche und seriöse Beratung am Telefon.



Stets eine freundliche Auskunft - bei SchlüsselEVa eine Selbstverständlichkeit

Zu einem seriösen Schlüsseldienst gehört eine freundliche und umfassende Vorab - Auskunft am Telefon. Schließlich möchte sich die Wienerin rasch einen persönlichen Eindruck von ihrem Schlüsseldienst verschaffen. Wir haben ein offenes Ohr für unsere Kundin. Jederzeit. Unser Angebot kann sich sehen lassen. Deshalb machen wir es online und telefonisch sofort vergleichbar. Mehr noch: Als ortsnaher Anbieter möchten wir der Partner an der Seite unserer Kundin sein.

Wir kennen ihren aktiven Lebensstil. Wir treten dafür an, dass aus einem vergesslichen Moment keine komplizierte Sache wird.



Die Vorteile von SchlüsselEva auf einen Blick

Der Öffnungsdienst ist ein lokaler Anbieter.

Die Anfahrtszeiten sind kurz, oft nicht mehr als 15 Minuten.

Mit zwei Klicks liegen die Preise offen.

Die Preisgestaltung ermöglicht einen Vergleich mit anderen Anbietern.

Es gibt keine verdeckten Kosten.

An- und Abfahrt sind im Preis inbegriffen.

Der Schlüsseldienst bietet rund um die Uhr eine freundliche Auskunft.

Durch die örtliche Nähe wird das Sicherheitsrisiko während der Wartezeit minimiert.

Wir haben unser Angebot speziell auf die Bedürfnisse der Frau hin ausgerichtet und arbeiten mit dem Schlüsseldienst in Wien von Schlüssel24 zusammen.