Die Ballnacht des Jahres

Mitternachtsüberraschung in Kooperation mit den Vereinigten Bühnen Wien:

Die Sängerin und Schauspielerin Patricia Meeden, singt Lieder aus dem Musical Bodyguard

Am 16. Februar 2019 laden wir zum 13ten-Mal zum glanzvollen Johann Strauss Ball. Diesmal erwartet Sie eine bezaubern- de Themenreise zu der bekannten Operette „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauss Sohn.



Zur Balleröffnung verwöhnt Sie das Salonorchester „Alt Wien“ mit einer Darbietung seiner Kunst. Nach der anschließenden Tanzeinlage der Debütanten Paare heißt es „Alles Walzer“. Zelebrieren Sie diese rauschende Ballnacht, bei klassischen Walzertönen oder auch bei den aktuellsten Hits im Lounge- Bereich, mit uns. Genuss auf höchstem Niveau wird auch bei einem 3-gängigen Galadinner geboten, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich „Eine Nacht in Venedig“ auch lukullisch näher bringen.





