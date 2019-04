Für Ihre Mutter nur das Beste!

Gewinnen Sie für Ihre Mama ein Kursana Muttertags-Genuss-Package am 9. Mai 2019!



Kursana Muttertags-Genuss-Package

in der Kursana Seniorenresidenz Wien-Tivoli:

Gültig am Donnerstag, 9. Mai 2019, für eine Person „65 plus“ inkl. Begleitung

Mittagessen im Restaurant der Residenz

Residenzführung mit Kursana Direktorin Dagmar Ludwig-Penall

15 Uhr Muttertagskonzert mit den „Drei Tenören“ von Vita Activa

Kaffee und Kuchen

Ein Wellnesskörbchen mit Duschbad, Erkältungsbad, Seife, Hautpflegecreme, Gymnastikband und flauschigem Duschtuch

Ein Massagegutschein, einzulösen in der Physiotherapiepraxis Physiomed (direkt in der Residenz, nach gesonderter Terminvereinbarung)



Das Angebot gilt für eine Person 65+ inkl. Begleitung am Donnerstag, 9. Mai 2019, von 13 Uhr bis 17 Uhr in der Kursana Residenz Wien-Tivoli, Hohenbergstraße 58, 1120 Wien (individuelle Anreise). Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden.



Wo kann man in Wien den Muttertag besonders genießen? Zum Beispiel im Schlosspark Schönbrunn. Die Bewohner der Kursana Seniorenresidenz haben dabei einen „Startvorteil“, denn die Residenz liegt direkt nebenan. Nach ein paar Gehminuten in der wärmenden Sonne überblicken sie von der Gloriette aus den prachtvollen Park. Neben gemütlichen Spaziergängen hält das Angebot der Residenz weitere vielfältige Aktivitäten bereit, wie Dr. Maria Klebl weiß. Sie wohnt bereits seit rund 19 Jahren in der Residenz: „Kursana unterstützt mich dabei, geistig und körperlich gesund und aktiv zu bleiben - sei es durch Gymnastik, Ausflüge, spannende Vorträge, sehenswerte Ausstellungen oder gesellige Feiern. Heuer freue ich mich besonders auf das Projekt ‚Bleib am Leben dran – Kraft meines Ichs‘, bei dem wir ein interessantes Buch gestalten werden“.



Kursana bietet individuelle Wohn- und Pflegewohnformen mit Hotelcharakter für SeniorInnen an wie Aktives Wohnen, Urlaubswohnen, Betreutes Wohnen sowie Stationäre Pflege oder Kurzzeitpflege.

Mehr Infos zur Residenz unter www.kursana.at/wien und 01/812 88 66–0.