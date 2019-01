Am 14. Februar steht für viele wieder Zeit zu zweit am Programm. Mitten im winterlich gestimmten Prater liegt die Romantik bei einem gemeinsamen Besuch in der Luftburg zum Greifen nahe. Erstmals verwöhnt der frisch deklarierte Bio-Betrieb heuer mit einem genussvollen Bio-Valentinsmenü: vier Gänge, die auf der Zunge zergehen und die Liebe durch den Magen gehen lassen.



Ein Liebesspiel in vier Akten.

Zum Auftakt verführt das zarte Tatar vom Kräuterseitling mit Toast und Paradeisbutter zu Genussmomenten. Anschließend schmiegt sich die cremige Erdäpfelsuppe mit Steinpilzen sanft an den Gaumen, bevor zweierlei Hauptgerichte die Qual der Wahl bieten. Entweder wird die knusprig gesurte Grillstelze als Spezialität serviert oder das herzhafte Kürbisragout, beides begleitet von aromatischen Rosmarin-Erdäpfeln. Der süße Abschluss bringt den Genuss mit einem feinen Orangen-Tiramisu auf den Höhepunkt.



Das Valentinsmenü ist wahlweise mit Grillstelze oder Kürbisragout um 48 Euro für zwei zu genießen. Auf Wunsch gibt es eine Weinbegleitung um 14 Euro pro Person. Erhältlich von 11:30 Uhr bis 21 Uhr.





Auf einen Blick



Was:

Valentinstagsgenuss in der Luftburg



Wann:

14. Februar 2019, geöffnet von 11 bis 23 Uhr



Wo:

Kolariks Luftburg, Prater 128, Waldsteingartenstraße, 1020 Wien





Erfahren Sie mehr unter:

https://kolarik.at/



