Zeit für die Liebsten!

Erzählen Sie uns, warum sich (Ihr/Ihre Liebste/er) es verdient hat von uns und Ihnen beschenkt zu werden.

Täglich wird ein Teilnehmer mit dem besten "Zitat" gezogen, und live im Radio angerufen!



Zu gewinnen gibt es:

Vom Thermenhotel „Das Sonnenreich“ = einen Gutschein (mit je 1 Übernachtung für 2 P. im DZ inkl. Halbpension)



Vom zuckergoscherl am Rochusmarkt = 3 x ein Candle Light Menü für 2 (Carpaccio vom Rind, Rinderfilet-Steak mit Trüffelpüree und Blattspinat, Vesuv artiges Schokoladen-Soufflé mit Vanille-Eis mit Weinbegleitung - Pro Person 2x 1/8)





Und so geht’s:

Senden Sie und Ihre Geschichte, mit Namen, Adresse und Telefonnummer an: valentinstag@radio-oe24.at und mit etwas Glück, beschenken wir Ihren/Ihre Liebste!

Mit freundlicher Unterstützung von:

https://sonnreich.at/?gclid=Cj0KCQiAvqDiBRDAARIsADWh5Tc3flZ8iVPNr926JPNE2sxAOnyrY-sXY9DGNXpyOII6pAQGm3RG4bMaAmPiEALw_wcB



und

https://www.facebook.com/events/677431876006898/